Bakan Yerlikaya: “İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleşen operasyonlarda 109 suç örgütü şüphelisi yakalandı" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen “Mahzen-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini ve 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya paylaşımının devamında operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin, 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap, çok sayıda şarjör, fişek ve çok miktarda Türk Lirasına el konulduğunu kaydetti.
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