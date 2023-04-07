Video Haber Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar | Video

07.04.2023 | 15:34

Başakşehir-Kayaşehir metro hattı yarın açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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