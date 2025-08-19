Başkan Çerçioğlu: "Herkese eşit ve adil davrandım" | Video 19.08.2025 | 16:29 AK Parti Aydın il teşkilatı CHP'den istifa ederek kendi partilerine katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu kalabalık bir grup ile 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. AK parti heyetini kapıda karşılayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tebrikleri kabul ederken yaptığı açıklamada, "Benim alnım ak başım dik. Bugüne kadar herkese eşit ve adil davrandım öyle de olmaya devam edeceğim" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AK Parti Aydın il teşkilatı partilerine geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. Büyükşehir binası önünde yoğun katılımla gerçekleştirilen ziyarette AK Partilileri Büyükşehir Belediye binası girişinde karşılayan Başkan Çerçioğlu, kendisine takdim edilen çiçeği ve tebrikleri kabul etti. Belediye binası önünde gerçekleştirilen açıklamada partililerine seslenen AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Başkan Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle, aramıza katılmasıyla hepimiz çok mutluyuz. Bu mutlu anı, bu güzelliği beraber yaşadığımız için, bizleri bağrınıza bastığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun yanındayız ve onun her zaman destekçisi olmaya hazırız" dedi.

"BUGÜNE KADAR BİR TARAFIMIZ EKSİKTİ"

AK Parti teşkilatı adına konuşma yapan Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise "AK Parti, Türkiye'nin en büyük ailesidir. Aynı zamanda Türkiye'ye hizmet aşkıyla gönül birliği, yol ve dava arkadaşlığı yapmış bir siyasi partidir. AK Partimize, davamıza, ailemize katılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun aramıza katılmasından dolayı mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bundan sonra Özlem Hanım'ın yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Her zaman yanında olacağımızı eser ve hizmet siyasetimizi AK Belediyecilikle Aydın'da buluşturacağımızı belirtmek istiyorum. Biz 2002 yılından bu yana ilimizde çok önemli hizmetlere imza attık. Bugüne kadar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aydınımıza 500 milyarlık hizmet ettik ama bir tarafımız eksikti. O eksik tarafımız Özlem Hanım'ın katılmasıyla birlikte artık tamamlandı. Bundan sonra ilimizde yerel yönetim anlamında bugüne kadar yapılmayan hizmetleri hep birlikte yapacağımızı, milletvekillerimizle, teşkilatımızla Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanında olacağımızı söylemek istiyorum. Hayırlı olsun, tekrar hoş geldiniz sayın başkanım" ifadelerine yer verdi.

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Kendisine tezahüratlarda bulunan AK Partilileri selamlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da; "Bu zamana kadar nasıl hizmet ettiysem bundan sonra da Aydın'a daha fazla hizmet edeceğim. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Herkese adil ve eşit davrandım. Bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Alnım ak, başım dik. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Benim bu Aydın'ın karış karış dolaşmadığım yeri kalmadı. Yerin altında nerden hangi boru geçer, nerde ne ne var en iyi ben bilirim. Bundan sonra da yapacağımız hizmetleri de çok değerli milletvekillerimizin desteğiyle sizlerin desteğiyle en iyi şekilde yapacağımıza inancınız tam olsun. İyi ki varsınız" dedi.