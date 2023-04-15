Başkan Erdoğan: 7'li Koalisyon'un tek vaadi Kandil'in talimatlarını yerine getirmek | Video

Son dakika... Kocaeli Şehir Hastanesi açılışı için kentte bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada muhalefetin depremzedeleri unuttuğunu söyledi. Erdoğan ayrıca 7'li Koalisyon'un Türkiye için proje ve vizyon sunmadığına dikkat çekerek "Bunların tek vaadi var. Kandil'den aldıkları talimatı yerine getirmek. Terör örgütüyle bir arada yan yana yürümek." dedi.