Başkan Erdoğan: "Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Mesire Alanı'nda, Ahlat Etkinlik Alanı Programı'nda önemli açıklamalar bulundu. Başkan Erdoğan: "Ahlat bu topraklarda mevcudiyetimizin simgesidir. Ahlat Türk milleti için Kızılelma'nın anahtarıdır. Kim olduğumuzu anlatan beldelerden birisi de Ahlat'tır. Bir iman kültür ve medeniyet köprüsüdür." ifadelerini kullandı