Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da ikili görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

TDT 10. ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle bugün "Türk Devri" temasıyla gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılacak ve zirve oturumuna hitap edecek. Dönem Başkanlığının Özbekistan'dan Kazakistan'a devredileceği zirvede liderler, TDT bünyesinde iş birliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak; güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.