Başkan Erdoğan Bartın'a gidecek | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yarınki Diyarbakır programını iptal etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır'a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.