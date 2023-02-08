Başkan Erdoğan, çadır kentte depremzedeleri ziyaret etti, duygusal anlar yaşandı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Erdoğan depremzedeler için oluşturulan çadır kenti ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede duygulandıran kareler oluştu.
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