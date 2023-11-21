Başkan Erdoğan Cezayir'de | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere saat 10.00’da Cezayir'e hareket etti. Başkan Erdoğan'ı burada mevkidaşı Tebbun resmi törenle karşıladı.
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