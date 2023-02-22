Başkan Erdoğan depremzede Aleyna'yı ziyaret etti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 248. saatte Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan Aleyna'yı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Aleyna ile birlikte 5 hastanın daha durumu hakkında bilgi aldı.