Başkan Erdoğan depremzede Aleyna'yı ziyaret etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 248. saatte Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan Aleyna'yı ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Aleyna ile birlikte 5 hastanın daha durumu hakkında bilgi aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:08
Başkan Erdoğan depremzede Aleyna'yı ziyaret etti | Video 22.02.2023 | 15:33
01:26
Bakan Nebati, Türkiye’yi ziyarete gelen AB heyetini ağırladı | Video 22.02.2023 | 14:51
00:11
CHP'li Hacer Foggo, kentsel dönüşüme böyle karşı çıkmıştı | Video 22.02.2023 | 14:22
01:00
07:16
Bakan Kurum, konteyner kentte yaşayan depremzedeleri ziyaret etti | Video 22.02.2023 | 13:30
07:59
Bakan Koca'dan "şebeke suyu" uyarısı | Video 22.02.2023 | 13:30
04:11
03:36
01:09
01:40
Hasar tespitleri nasıl yapılıyor? Bakanlık bu görüntülerle cevapladı | Video 22.02.2023 | 10:26
00:55
33:57
01:08
Proteo'nun ismi Başiskele'de yaşayacak | Video 21.02.2023 | 23:56
01:04
Samsun'da inşaat malzemesi satan iş yerinde yangın çıktı | Video 21.02.2023 | 22:58
02:54
Deprem yaban keçilerini de ürküttü | Video 21.02.2023 | 22:35
02:37
Milyoner yarışmacısı Simay'dan acı haber! | Video 21.02.2023 | 20:32
04:03
Mehmetçik depremzedelerle omuz omuza | Video 21.02.2023 | 20:06
01:46
Fayın geçtiği tarla 3 metre kaydı | Video 21.02.2023 | 19:48
05:26
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar | Video 21.02.2023 | 19:47
02:03
İsveç’ten gönderilen yardım tırı Diyarbakır’a ulaştı | Video 21.02.2023 | 18:01