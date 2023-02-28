Başkan Erdoğan Elbistan'da duyurdu! "309 bin konutun inşası başlıyor" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinin tamamını kapsayacak 309 bin konutun inşasının başlanacağını duyurdu.