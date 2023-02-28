Video Haber Başkan Erdoğan Elbistan'da duyurdu! "309 bin konutun inşası başlıyor" | Video
Başkan Erdoğan Elbistan'da duyurdu!

Başkan Erdoğan Elbistan'da duyurdu! "309 bin konutun inşası başlıyor" | Video

28.02.2023 | 15:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunmak üzere, 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitti. Erdoğan'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik ediyor. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinin tamamını kapsayacak 309 bin konutun inşasının başlanacağını duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Elbistan’da duyurdu! 309 bin konutun inşası başlıyor | Video 15:11
Başkan Erdoğan Elbistan'da duyurdu! "309 bin konutun inşası başlıyor" | Video 28.02.2023 | 15:45
Bakan Akar: TSK 57 tabur, 40 binden fazla personelle deprem bölgesinde | Video 03:37
Bakan Akar: "TSK 57 tabur, 40 binden fazla personelle deprem bölgesinde" | Video 28.02.2023 | 15:06
Bakan Kurum açıkladı! 2 bin 212 konutun inşa süreci başladı | Video 09:40
Bakan Kurum açıkladı! 2 bin 212 konutun inşa süreci başladı | Video 28.02.2023 | 14:53
SON DAKİKA: Bakan Nebati’den iş dünyasına çağrı! | Video 07:22
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den iş dünyasına çağrı! | Video 28.02.2023 | 14:23
Son Dakika: Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulunmak üzere Elbistan’a gitti | Video 02:46
Son Dakika: Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemede bulunmak üzere Elbistan'a gitti | Video 28.02.2023 | 13:13
Son Dakika: 6’lı masanın adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu | Video 00:20
Son Dakika: 6'lı masanın adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu | Video 28.02.2023 | 13:11
Bakan Kurum: Adıyaman’da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz | Video 00:36
Bakan Kurum: "Adıyaman'da 15 bin kişilik 2 geçici barınma alanı yapıyoruz" | Video 28.02.2023 | 12:08
İzmir’deki depremde herkes kaçıştı, o yerinden kıpırdamadı | Video 00:21
İzmir’deki depremde herkes kaçıştı, o yerinden kıpırdamadı | Video 28.02.2023 | 01:32
Malatya’da yıkılan binanın altında kalan olmadığı belirlendi | Video 00:59
Malatya’da yıkılan binanın altında kalan olmadığı belirlendi | Video 27.02.2023 | 23:05
Apartmanın çatı katı alev alev yandı | Video 02:13
Apartmanın çatı katı alev alev yandı | Video 27.02.2023 | 20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte vatandaşları ziyaret etti | Video 06:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konteyner kentte vatandaşları ziyaret etti | Video 27.02.2023 | 18:05
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli depremzedelerle bir araya geldi | Video 05:09
Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli depremzedelerle bir araya geldi | Video 27.02.2023 | 17:49
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video 05:30
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 27.02.2023 | 17:44
Başkan Erdoğan: Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz | Video 11:44
Başkan Erdoğan: "Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz" | Video 27.02.2023 | 16:02
Bakan Koca: “Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı” | Video 00:53
Bakan Koca: “Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı” | Video 27.02.2023 | 15:46
Bakan Kurum, Adıyaman’da geçici barınma alanlarını inceledi | Video 04:56
Bakan Kurum, Adıyaman'da geçici barınma alanlarını inceledi | Video 27.02.2023 | 15:46
Başkan Erdoğan Adıyaman’da konuştu Kimse mağdur edilmeyecek | Video 20:49
Başkan Erdoğan Adıyaman'da konuştu "Kimse mağdur edilmeyecek" | Video 27.02.2023 | 15:31
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız | Video 02:54
Bahçeli: "Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız" | Video 27.02.2023 | 15:30
SON DAKİKA: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin büyük kısmı kapatıldı! Ameliyatlar durduruldu | Video 04:21
SON DAKİKA: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin büyük kısmı kapatıldı! Ameliyatlar durduruldu | Video 27.02.2023 | 14:18
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman’da | Video 00:37
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bahçeli Adıyaman'da | Video 27.02.2023 | 14:05

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA