Başkan Erdoğan: "Hedefimiz terörsüz Türkiye" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Komando Mezuniyet -Bröve takma töreninde açıklamalarda bulundu. "Örgütün Türkiye'deki eylem kapasitesini etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarla örgütü kökünde kurutma noktasındayız. Şimdi terörsüz Türkiye ile kardeşliğimizi daha da güçlendirecek adımlar atıyoruz." dedi.
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