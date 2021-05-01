Başkan Erdoğan işçilerle iftarda buluştu | Video

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'da bir fabrikada işçilerle katıldığı iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu. AK Parti iktidarı döneminde 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "İşçilerin alın terini sömürmek isteyenlere izin vermeyeceğiz." dedi.