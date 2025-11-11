Başkan Erdoğan: "Kentsel dönüşümde tarihi adımlar attık" | Video
11.11.2025 | 16:36
AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Medeniyetimizde Şehir ve Mekan' Temalı Şehircilik Zirvesi ve 'Kentkırım Sergisi'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Kentsel dönüşüm ve konut seferberliğiyle dirençli kentleşme konusunda tarihi adımlar attık. İnsanı merkeze alan hizmet ve eser odaklı yerel yönetim vizyonuyla İstanbul'da yaktığımız bu meşaleyi son 23 senede tüm Türkiye'ye taşıdık." dedi.
