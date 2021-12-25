Başkan Erdoğan: "Kur spekülasyonu denilen olayı bir saatte atıverdik" | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu | Video 25.12.2021 | 16:53
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Başkan Erdoğan'dan İBB'ye pankart tepkisi | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan: "Kurun seviyesini şartlar ve imkanlar belirler" | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "bedava elektrik" tepkisi | Video 25.12.2021 | 16:39
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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te önemli açıklamalar | Video 25.12.2021 | 15:41
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki "Dürüst değilsin" | Video 25.12.2021 | 15:26
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Ümit Özdağ'ın 'bilgisayar' algısı çöktü: TBMM'den yalanlama | Video 25.12.2021 | 00:36
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Aliyev, 60. yaş gününü 15 barfiks çekerek kutladı | Video 24.12.2021 | 23:42
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar | Video 24.12.2021 | 22:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programını sürdürüyor. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere seslenen Erdoğan, daha sonra Gaziantep meydanında toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada da önemli açıklamalarda bulundu.