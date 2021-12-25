Video Haber Başkan Erdoğan: "Kur spekülasyonu denilen olayı bir saatte atıverdik" | Video
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Başkan Erdoğan: "Kur spekülasyonu denilen olayı bir saatte atıverdik" | Video

25.12.2021 | 16:39

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep programını sürdürüyor. AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere seslenen Erdoğan, daha sonra Gaziantep meydanında toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada da önemli açıklamalarda bulundu.

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