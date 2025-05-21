Başkan Erdoğan, Macaristan’a gitti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere özel uçak ‘TUR’ ile Macaristan’a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Macaristan'a gitti.
"Doğu'nun ve Batı'nın Buluşma Noktası" temasıyla düzenlenen Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirilecek. Zirve sonunda, Budapeşte Bildirisi başta olmak üzere çeşitli belge ve kararların kabul edilmesi öngörülüyor.
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