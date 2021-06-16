Başkan Erdoğan, Millileri yalnız bırakmadı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 Türkiye - Galler maçını tribünden takip etti. Bakü Olimpiyat Stadı'ndan oynanan mücadelede Başkan Erdoğan'a UEFA Başkanı Ceferin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti. İşte detaylar...