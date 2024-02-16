Başkan Erdoğan Ordu mitinginde önemli açıklamalarda bulundu | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti döneminde yapılan yatırımları hatırlatan Başkan Erdoğan şunları söyledi, "Her fırsatta altını çizerek tekrar ettiğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizim ne dünün CHP'si gibi arkamızda tek parti faşizminin utancı var, ne de bugünün CHP'si gibi kendi iç kavgasından başını kaldıramayan yalan üzerine kurulu bir siyasetimiz var. Biz tüm samimiyetimizle ve gücümüzle ülkemizin önünde yeni ufuklar açmanın, şehirlerimizi de bu vizyona ayak uyduracak yönetimlere kavuşturmanın gayreti içindeyiz. Eser ve hizmet müktesebatı konusunda ne belediyelerde ne iktidarda bizimle yarışacak bir parti zaten mevcut değil."