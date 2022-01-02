Video Haber Başkan Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek | Video
Başkan Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek | Video

Başkan Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek | Video

02.01.2022 | 19:12

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.

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