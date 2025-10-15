Başkan Erdoğan, Paul Mashatile’yi kabul etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile’yi kabul etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:27
Başkan Erdoğan, Paul Mashatile’yi kabul etti | Video 15.10.2025 | 16:15
20:07
04:18
05:21
Kiralık konut uygulaması hayata geçiyor 15.10.2025 | 09:46
04:00
00:33
00:14
1.3 milyarlık vurguna operasyon! O görüntülere SABAH ulaştı 14.10.2025 | 18:40
36:08
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 14.10.2025 | 18:29
27:09
Başkan Erdoğan'dan, Mısır dönüşünde önemli açıklamalar | Video 14.10.2025 | 13:01
34:27
Bahçeli: "İsrail'in soykırım suçu cezasız kalamaz" | Video 14.10.2025 | 12:54
03:07
01:04
00:49
01:04
00:24
03:48
ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar! 13.10.2025 | 21:21
13:55
Liderler 'Niyet Belgesi'ni imzaladı 13.10.2025 | 20:26
13:41
Trump'tan ateşkes açıklaması 13.10.2025 | 20:06
10:19
Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu" | Video 13.10.2025 | 14:37
01:11
1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunulmaya başlanacak | Video 13.10.2025 | 12:32