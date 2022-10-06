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Başkan Erdoğan, Prag'a gidiyor | Video 06.10.2022 | 10:15
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Bakan Bilgin'den ek gösterge açıklaması "6 milyon kişiyi etkiliyor" | Video 05.10.2022 | 21:47
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Başkan Erdoğan ile Bahçeli 'Yeni Anayasa' çağrısını görüştü | Video 05.10.2022 | 17:26
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Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor! İşte gündemdeki konular | Video 05.10.2022 | 16:29
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Melih Altınok | Şapka Kanunu'nu da kaldıracak mısınız Kemal Bey? 05.10.2022 | 15:59
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Salih Tuna | 'AKP'nin eskilerinin yeni CHP'si 05.10.2022 | 15:12
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Engin Ardıç | Turşu kurmaya benzemez 05.10.2022 | 15:07
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Mehmet Barlas | Tutarsız siyaset ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarı 05.10.2022 | 14:34
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Başkan Erdoğan: "Olacağı buydu zaten. Dürüst değiller" | Video 05.10.2022 | 13:44
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda tarihi konuşma | Video 05.10.2022 | 13:12
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CHP İzmir’in dayanışma yemeğinde şok… Yumruklar konuştu! | Video 05.10.2022 | 12:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, davet üzerine 6 Ekim Perşembe günü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısına katılacak. Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel konularda üstlendiği kritik misyonla bölgenin en önemli aktörlerinden olduğu Batı tarafından da görülen Türkiye, "barış ve güvenlik, terörle mücadele, enerji ve iklim, ekonomi, göç ve ulaşım" konularında özgün, rasyonel ve yenilikçi fikirlerini aktaracak.