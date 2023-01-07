Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: "Beni mahçup etme" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı, "Putin'e dedim ki, bizim bir Kumluca'mız var. Burası domates cenneti gibidir. Beni Kumlucalılara mahçup etme." ifadelerini kullandı. Erdoğan, domates ihracatında yaşanan sorunun bu diyalog sonrası düzeldiğini aktardı.