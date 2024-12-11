Başkan Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki kriz için devrede! Peş peşe kritik görüşmeler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali ile Etiyopya arasındaki krizin çözümü için devreye girdi. Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.
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