Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu: Gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde buluşma | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik." dedi. Başkan Erdoğan, "Buluşmamızın tamamını bu akşam 9’da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.