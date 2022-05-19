Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından duyurdu: Gençlerle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde buluşma | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
00:15
Bodrum'da helikopterli trafik denetimi | Video 18.05.2022 | 23:40
01:38
Aile Bakanlığı'ndan 1 milyon anasınıfı çocuğuna destek | Video 18.05.2022 | 22:38
18:17
00:15
3 farklı uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı | Video 18.05.2022 | 21:24
01:12
Trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı | Video 18.05.2022 | 21:07
01:17
Bandırma’da fırtına etkili oluyor | Video 18.05.2022 | 20:39
01:12
Yola dökülen mazot, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu | Video 18.05.2022 | 20:15
00:52
Başkan Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi paylaşımı | Video 18.05.2022 | 18:42
02:28
01:43
SON DAKİKA: Afrin'de eylem hazırlığındaki 2 canlı bomba yakalandı! | Video 18.05.2022 | 16:30
01:39
03:03
Dilek Güngör | Yine alerji yaptı! 18.05.2022 | 15:01
03:57
Salih Tuna | Sen sustukça ben hatırlatacağım 18.05.2022 | 14:42
57:16
02:41
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na SADAT tepkisi! | Video 18.05.2022 | 12:59
11:00
İşte Atatürk Havalimanı gerçekleri | Video 18.05.2022 | 10:45
03:36
Mehmet Barlas | Atatürk Havalimanı yalanları 18.05.2022 | 10:29
04:31
Hilal Kaplan | PKK-FETÖ 'cenneti' olarak İsveç 18.05.2022 | 10:25
04:27
Melih Altınok | Muhalefetin sefaleti 18.05.2022 | 10:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik." dedi. Başkan Erdoğan, "Buluşmamızın tamamını bu akşam 9’da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.