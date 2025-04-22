Başkan Erdoğan talimat vermişti: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu ilk konserini 23 Nisan’da verecek | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Cumhurbaşkanlığı tarafından kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda verecek. Hazırlıklarına devam eden korodaki çocuklar, konseri Başkan Erdoğan izleyeceği konser için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Koronun, Süt İçtim Dilim Yandı, Dere Geliyor Dere, Vardar Ovası, Fikrimin İnce Gülü şarkılarını seslendirmesi beklenirken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, hedeflerinin Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği ezgilerini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade etti.
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