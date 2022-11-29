Başkan Erdoğan: "Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz" | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Turizm gelirleri bakımında ülkemizin zirve noktasını yaşıyoruz diyen Başkan Erdoğan, "Turist başına harcamanın bin dolara yaklaşması verilen emeklerin karşılığının alınmaya başladığının göstergesidir." ifadelerini kullandı.