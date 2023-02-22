Başkan Erdoğan ve Bahçeli'ye sarılan minik Eylül yaşadığı sevinci anlattı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Osmaniye’de depremzede vatandaşları ziyaret ettiği Saimbey Ortaokulu bahçesinde kurulan çadırda Başkan Erdoğan ve Bahçeli’ye sarılan minik Eylül o anları anlattı. Başkan Erdoğan'ı gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Eylül, aldığı oyuncak ve hediyeleri hatıra olarak sakladığını söyledi.