Video Haber Başkan Erdoğan ve Bahçeli'ye sarılan minik Eylül yaşadığı sevinci anlattı | Video
Başkan Erdoğan ve Bahçeli'ye sarılan minik Eylül yaşadığı sevinci anlattı | Video

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'ye sarılan minik Eylül yaşadığı sevinci anlattı | Video

22.02.2023 | 10:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Osmaniye’de depremzede vatandaşları ziyaret ettiği Saimbey Ortaokulu bahçesinde kurulan çadırda Başkan Erdoğan ve Bahçeli’ye sarılan minik Eylül o anları anlattı. Başkan Erdoğan'ı gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Eylül, aldığı oyuncak ve hediyeleri hatıra olarak sakladığını söyledi.

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