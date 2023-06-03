Video Haber Başkan Erdoğan Yeni Kabine listesini açıkladı | Video
Başkan Erdoğan Yeni Kabine listesini açıkladı | Video

Başkan Erdoğan Yeni Kabine listesini açıkladı | Video

03.06.2023 | 22:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Yeni Kabine listesini açıkladı | Video 09:57
Başkan Erdoğan Yeni Kabine listesini açıkladı | Video 03.06.2023 | 22:23
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı salı günü yapılacak | Video 02:50
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Kabine Toplantısı salı günü yapılacak | Video 03.06.2023 | 18:27
Burhanettin Duran | Yeni Meclis ve siyasetin geleceği 03:57
Burhanettin Duran | Yeni Meclis ve siyasetin geleceği 03.06.2023 | 16:57
Mahmut Övür | Babıâli’nin duayeni Mehmet Barlas 04:28
Mahmut Övür | Babıâli’nin duayeni Mehmet Barlas 03.06.2023 | 16:54
Başkan Erdoğan Anıtkabir’de açıklamalarda bulundu | Video 14:19
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de açıklamalarda bulundu | Video 03.06.2023 | 16:16
Başkan Erdoğan TBMM’de yemin etti, CHP’li ve HDP’li vekiller ne ayağa kalktı ne de alkışladı! | Video 15:46
Başkan Erdoğan TBMM'de yemin etti, CHP'li ve HDP’li vekiller ne ayağa kalktı ne de alkışladı! | Video 03.06.2023 | 16:02
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan mazbatasını aldı, yemin ederek göreve başladı | Video 08:13
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan mazbatasını aldı, yemin ederek göreve başladı | Video 03.06.2023 | 15:14
Türkiye Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan önce yemin edecek sonra yeni Kabine’yi açıklayacak | Video 04:40
Türkiye Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan önce yemin edecek sonra yeni Kabine'yi açıklayacak | Video 03.06.2023 | 15:04
Son Dakika: AK Parti’nin A takımı belli oldu | Video 04:00
Son Dakika: AK Parti'nin A takımı belli oldu | Video 03.06.2023 | 12:50
Burhanettin Duran | Yeni dönemde siyasetin yönü, muhalefetin krizi 04:41
Burhanettin Duran | Yeni dönemde siyasetin yönü, muhalefetin krizi 02.06.2023 | 16:55
Melih Altınok | Eskişehir İsrail’de mi? 03:46
Melih Altınok | Eskişehir İsrail'de mi? 02.06.2023 | 16:53
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na ikinci şansı verir mi? 03:55
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na ikinci şansı verir mi? 02.06.2023 | 16:49
Can Atalay sorusu Sözcü Tv’yi rezil etti | Video 00:56
"Can Atalay" sorusu Sözcü Tv'yi rezil etti | Video 02.06.2023 | 15:21
Başkan Erdoğan Meclis’e geldiği sırada CHP, İYİ Parti ve HDP grupları ayağa kalkmadı | Video 00:41
Başkan Erdoğan Meclis'e geldiği sırada CHP, İYİ Parti ve HDP grupları ayağa kalkmadı | Video 02.06.2023 | 15:03
HDP’liler, Meclis açılışında İstiklal Marşı’nı okumadı | Video 01:04
HDP'liler, Meclis açılışında İstiklal Marşı'nı okumadı | Video 02.06.2023 | 14:33
TBMM’de yeni dönem! Milletvekilleri yemin töreni başladı | Video 10:46
TBMM'de yeni dönem! Milletvekilleri yemin töreni başladı | Video 02.06.2023 | 14:19
SABAH TV’ye röportaj veren İBB çalışanı kovuldu | Video 00:15
SABAH TV'ye röportaj veren İBB çalışanı kovuldu | Video 02.06.2023 | 14:07
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak? İşte merakla beklenen o isimler | Video 01:35
Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Yeni bakanlar kimler olacak? İşte merakla beklenen o isimler | Video 02.06.2023 | 13:38
TBMM’de devir teslim töreni! Mustafa Şentop TBMM başkanlığını geçici olarak Bahçeli’ye devretti | Video 04:45
TBMM'de devir teslim töreni! Mustafa Şentop TBMM başkanlığını geçici olarak Bahçeli'ye devretti | Video 02.06.2023 | 13:33
TCG Anadolu gemisi İstanbul’dan ayrıldı | Video 00:59
TCG Anadolu gemisi İstanbul’dan ayrıldı | Video 02.06.2023 | 11:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA