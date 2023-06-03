Başkan Erdoğan Yeni Kabine listesini açıkladı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıkladı.
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