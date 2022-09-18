Başkan Erdoğan'a Central Park'ta yoğun ilgi | Video

Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan buradaki temasları öncesinde Central Park'ta yürüyüş yaptı. Bölgedekilerin Erdoğan'a ilgisi dikkat çekerken birçok kişi de fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için Başkan Erdoğan'ın yanına geldi.