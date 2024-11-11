Başkan Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yılın temasını bir yılı aşkın süredir Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinden yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' olarak belirledik" dedi.
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