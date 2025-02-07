Başkan Erdoğan'dan 2028 mesajı: Yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti İstanbul İl Başkanı olan Abdullah Özdemir'i tebrik eden Başkan Erdoğan "Gençler unutmayın, 2028'den sonra yeni bir İstanbul yeni bir Türkiye inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.