Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Yüce Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir | Video
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan vesilesiyle bir mesaj yayımladı! Erdoğan mesajında: “Gazi Mustafa Kemal’in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.