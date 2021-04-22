Video Haber Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Yüce Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir | Video

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Yüce Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir | Video

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Yüce Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir | Video
22.04.2021 | 20:07

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan vesilesiyle bir mesaj yayımladı! Erdoğan mesajında: “Gazi Mustafa Kemal’in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

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