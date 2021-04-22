Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Yüce Meclisimiz ilelebet varlığını sürdürecektir | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan vesilesiyle bir mesaj yayımladı! Erdoğan mesajında: “Gazi Mustafa Kemal’in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün, ülkemiz, milletimiz ve çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.