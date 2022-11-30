Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'Anayasa' teklifi metnine sert tepki: "Ucube bir metin" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 5.9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Düzce'nin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. 6'lı masanın 'Anayasa' teklifi metnine sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Terör örgütünü kollayan ucube bir teklif çıkardılar. Bunca tartışmanın ardından ortaya konan teklif metni, CHP ve masa arkadaşlarının ülkenin geleceğine dair hiçbir hazırlıklarının olmadığını teyit etmiştir." ifadelerini kullandı.