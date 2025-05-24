Video Haber Başkan Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret
Başkan Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

Başkan Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret

24.05.2025 | 14:19

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OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret 00:57
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