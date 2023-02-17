Başkan Erdoğan'dan Aleyna'ya telefon | Video
Başkan Erdoğan, 248 saat sonra enkazdan çıkarılan Aleyna ile telefonda görüştü. Detaylar A Haber'de!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:10
Başkan Erdoğan'dan Aleyna'ya telefon | Video 17.02.2023 | 18:31
04:51
00:20
Brüksel’in simgesi Atomium’da Türk bayrağı dalgalandı | Video 17.02.2023 | 17:55
01:29
02:07
Depremzedeler belediyeyi aradı, duygu dolu anlar yaşandı | Video 17.02.2023 | 16:31
00:17
08:52
Depremzedeler cuma ve gıyabi cenaze namazını çadır kentte kıldı | Video 17.02.2023 | 14:38
05:08
00:21
00:46
01:47
01:15
13:36
01:07
Depremin 12'nci gününde enkazdan ses ve ısı alındı | Video 17.02.2023 | 11:45
04:39
Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi | Video 17.02.2023 | 10:45
04:09
Adıyaman'da depremden kurtulan kadın, Muş'ta doğum yaptı | Video 17.02.2023 | 10:22
00:58
Depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak | Video 17.02.2023 | 10:15
05:08
00:53