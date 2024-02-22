Başkan Erdoğan'dan Denizli mitinginde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli mitinginde halka hitap etti. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından dağılan, yerel seçimler öncesi de krizlerle boğuşan muhalefet partilerinin trajikomik bir halde olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Muhalefetin trajikomik halini görüyorsunuz. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga içindeler. Horoz dövüşünün bile adabı var. Muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Bundan 9 ay önce ülkeyi yönetmekten bahsediyorlardı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla üretilen KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini ve çok kritik bir eşiği aştığını söyledi, "Kalorifer peteği" benzetmesinde bulunanlara "Akılları sıra dalga geçtiler. Biz bunlara kulak asmayacağız." diyerek tepki gösterdi.