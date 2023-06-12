Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs'ta artık elektrik kesintisine değinen Başkan Erdoğan yapılacak olan yatırımlarla "Kuzey Kıbrıs'ta artık elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacaktır." dedi. Müzakere masasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir." ifadelerini kullandı.
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