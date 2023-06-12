Video Haber Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video

Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video

12.06.2023 | 17:55

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuzey Kıbrıs'ta artık elektrik kesintisine değinen Başkan Erdoğan yapılacak olan yatırımlarla "Kuzey Kıbrıs'ta artık elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacaktır." dedi. Müzakere masasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu KKTC'nin tanınmasından geçmektedir." ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video 25:30
Başkan Erdoğan’dan dünyaya tarihi çağrı! “Masaya dönüş için KKTC tanınmalı!” | Video 12.06.2023 | 17:55
Hilal Kaplan | Millet İttifakı neden kaybetti? 03:10
Hilal Kaplan | Millet İttifakı neden kaybetti? 12.06.2023 | 17:02
Haşmet Babaoğlu | Öğretmenlik ruhu ve gerçek 02:46
Haşmet Babaoğlu | Öğretmenlik ruhu ve gerçek 12.06.2023 | 16:39
Melih Altınok | Avrupalı yapınca taciz olmuyormuş 04:28
Melih Altınok | Avrupalı yapınca taciz olmuyormuş 12.06.2023 | 16:35
Son Dakika: Başkan Erdoğan’ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC’ye iniş yaptı | Video 12:46
Son Dakika: Başkan Erdoğan'ın ilk yurt dışı gezisi! Uçağı KKTC'ye iniş yaptı | Video 12.06.2023 | 14:13
Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video 05:54
Milyonlara yeni maaş! Brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? | Video 12.06.2023 | 10:43
Hafize Gaye Erkanʼın o sözleri tekrar gündem oldu: Türkiye’yi ’United States of Turkey’ olarak görüyorlar | Video 00:08
Hafize Gaye Erkanʼın o sözleri tekrar gündem oldu: Türkiye'yi 'United States of Turkey' olarak görüyorlar | Video 12.06.2023 | 10:32
Başkan Erdoğan KKTC’ye gidiyor | Video 01:42
Başkan Erdoğan KKTC'ye gidiyor | Video 12.06.2023 | 09:46
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu’na göre suçlu 6 milyon köylü 04:12
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'na göre suçlu 6 milyon köylü 11.06.2023 | 17:01
Melih Altınok | Hah şöyle Kemal Bey, dökülün 04:37
Melih Altınok | Hah şöyle Kemal Bey, dökülün 11.06.2023 | 16:59
Erhan Afyoncu | Tarihimizin en uzun süreli yüksek enflasyonu 07:40
Erhan Afyoncu | Tarihimizin en uzun süreli yüksek enflasyonu 11.06.2023 | 16:57
Bercan Tutar | Türkiye Birleşik Devletleri United States of Türkiye 04:06
Bercan Tutar | Türkiye Birleşik Devletleri (United States of Türkiye) 11.06.2023 | 16:54
Haşmet Babaoğlu | Erk-ekler... 02:16
Haşmet Babaoğlu | Erk-ekler... 11.06.2023 | 16:45
Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak? | Video 02:24
Emekli ve memurun gözü Temmuz zammında! Memur ve emekli zammı ne zaman netleşecek ve hesaba yatırılacak? | Video 11.06.2023 | 13:18
Türk askerine kritik görev! Bloomberg: Kosova’da KFOR komutasını devralabilir | Video 08:28
Türk askerine kritik görev! Bloomberg: "Kosova'da KFOR komutasını devralabilir" | Video 11.06.2023 | 09:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü | Video 00:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü | Video 10.06.2023 | 18:39
CHP’li Zeydan Karalar’dan partili isme tokat | Video 00:36
CHP'li Zeydan Karalar'dan partili isme tokat | Video 10.06.2023 | 16:57
Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü | Video 00:37
Başkan Erdoğan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü | Video 10.06.2023 | 16:37
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’ dan asgari ücret açıklaması | Video 09:37
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz' dan asgari ücret açıklaması | Video 10.06.2023 | 15:42
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman’da depremzede gençlerle bir araya geldi | Video 03:24
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da depremzede gençlerle bir araya geldi | Video 10.06.2023 | 15:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA