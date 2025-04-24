Başkan Erdoğan'dan geceyi dışarda geçiren vatandaşlara ziyaret | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kağıthane'deki ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'de eşlik etti.
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