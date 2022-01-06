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OTOMATİK OYNAT
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Başkan Erdoğan'dan Kazakistan diplomasisi! | Video 06.01.2022 | 18:11
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Mehmet Barlas | Tarihi inşa ederken 06.01.2022 | 15:25
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Engin Ardıç | Eyy kararsız! 06.01.2022 | 15:22
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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 05.01.2022 | 16:50
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Salih Tuna | Canım muhaliflerime müjde 05.01.2022 | 16:30
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06:29
Yavuz Donat | Nerede kalmıştık? 05.01.2022 | 14:16
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Engin Ardıç | Paraya resim koymak 05.01.2022 | 11:49
02:10
Bakan Akar'ın paylaştığı video Yunanistan'ı çıldırttı | Video 05.01.2022 | 10:19
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PKK'dan TSK itirafı: "Saldırılar çok ağır" | Video 05.01.2022 | 09:39
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İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk için silahlı darp iddiası | Video 04.01.2022 | 22:55
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Datça’da pitbull dehşeti | Video 04.01.2022 | 19:55
Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, Kazakistan’daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle telefonda görüştü.