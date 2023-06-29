Başkan Erdoğan'dan memur maaş zamları hakkında açıklama | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı. Başkan Erdoğan "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi Meclis’e sunacağız"
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