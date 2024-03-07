Video Haber Başkan Erdoğan'dan muhalefete: "Bunların kirli ittifakları dışında gündemleri yok" | Video
Başkan Erdoğan'dan muhalefete:

Başkan Erdoğan'dan muhalefete: "Bunların kirli ittifakları dışında gündemleri yok" | Video

07.03.2024 | 15:50

AK Parti yerel seçim kapsamında düzenlediği mitinglerine devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mersin'de coşkulu kalabalığa hitap etti. Muhalefetin kirli ittifaklarına değinen Başkan Erdoğan, "Siz bakmayın arada bir atıp tuttuklarına. Emin olun hepsi yalan. Geçtiğimiz seçimlerde verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler. Mersin'i gerileten bunlar değil mi? Şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Bakanlıklarımızın yaptığı yatırımlar dışında, Mersin'e tek bir çivi çakmadan karşınıza çıkıp sizden destek isteyenlere en büyük dersi vermek boynunuzun borcu değil mi?" ifadelerini kullandı.

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