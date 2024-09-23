Video Haber Başkan Erdoğan'dan New York'ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını vermeli
Başkan Erdoğan'dan New York'ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını vermeli

Başkan Erdoğan'dan New York'ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını vermeli

23.09.2024 | 21:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile bir araya geldi. İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini belirten Erdoğan, soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Karim Khan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan New York’ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını vermeli 02:52
Başkan Erdoğan'dan New York'ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını vermeli 23.09.2024 | 21:06
Orta Doğu yangın yeri! Roketler fırlatıldı: İsrail Beyrut’u, Hizbullah Hayfa’yı vuruyor 10:16
Orta Doğu yangın yeri! Roketler fırlatıldı: İsrail Beyrut'u, Hizbullah Hayfa'yı vuruyor 23.09.2024 | 21:01
A Haber canlı yayında alarm sesleri! 09:02
A Haber canlı yayında alarm sesleri! 23.09.2024 | 20:57
Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler 00:26
Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler 23.09.2024 | 19:15
Şehit Şeyda Yılmaz’ı öldüren şüpheliye tutuklama talebi 00:45
Şehit Şeyda Yılmaz’ı öldüren şüpheliye tutuklama talebi 23.09.2024 | 17:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür | Video 15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür” | Video 23.09.2024 | 08:46
Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde 06:16
Teröristlerin korkulu rüyası: Jandarma komandolar! SABAH 3 bin rakımlı üs bölgesinde 23.09.2024 | 07:00
Lübnan- İsrail- Irak üçgeninde sıcak saatler! 04:51
Lübnan- İsrail- Irak üçgeninde sıcak saatler! 22.09.2024 | 23:44
Ardahan kent merkezinde yılkı atları görsel şölen oluşturdu 00:25
Ardahan kent merkezinde yılkı atları görsel şölen oluşturdu 22.09.2024 | 22:23
Başkan Erdoğan Türkevi’nin önünde yoğun ilgiyle karşılandı | Video 01:13
Başkan Erdoğan Türkevi'nin önünde yoğun ilgiyle karşılandı | Video 22.09.2024 | 09:31
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör örgütü gibi saldırıyor 15:54
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör örgütü gibi saldırıyor 21.09.2024 | 13:33
Bölücü terör örgütüne operasyon: Havalimanında yakalandı 00:31
Bölücü terör örgütüne operasyon: Havalimanında yakalandı 21.09.2024 | 11:21
’Kuyu-27’ operasyonu: 32 şüpheli yakalandı 01:05
'Kuyu-27' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı 21.09.2024 | 08:23
Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Teröristlerin tepelerine bindik! Terörü kaynağında bitiriyoruz | Video 25:09
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Teröristlerin tepelerine bindik! Terörü kaynağında bitiriyoruz" | Video 20.09.2024 | 15:09
ANKA 3 hedefi 12’den vurdu 01:46
ANKA 3 hedefi 12'den vurdu 20.09.2024 | 11:17
Türkiye’ye siber güvenlik kalkanı: Kritik adım atılıyor! Tek çatı altında olacak 05:39
Türkiye'ye siber güvenlik kalkanı: Kritik adım atılıyor! Tek çatı altında olacak 20.09.2024 | 11:15
İstanbul’da GÜRZ-15 operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:06
İstanbul'da "GÜRZ-15" operasyonu: 16 gözaltı | Video 20.09.2024 | 11:03
23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden Gürz-15 operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video 00:34
23 ilde DEAŞ’a yönelik 5 gündür devam eden “Gürz-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı | Video 20.09.2024 | 08:22
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 00:13
İzmit’te sahte altın operasyonu: 2 şüpheli suçüstü yakalandı 19.09.2024 | 22:26
Savaştan özel görüntüler A Haber’de! 04:55
Savaştan özel görüntüler A Haber'de! 19.09.2024 | 22:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA