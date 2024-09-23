Başkan Erdoğan'dan New York'ta peş peşe kritik temaslar: İsrail işlediği suçların hesabını vermeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için gittiği New York'taki Türkevi'nde Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile bir araya geldi. İsrail'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini belirten Erdoğan, soykırım suçlularının hak ettiği cezaları almasının son derece önemli olduğunu bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Karim Khan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul etti.