Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Büyük gün 27 Ağustos” paylaşımıyla kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Paylaşımın ardından gözler 27 Ağustos’a çevrildi. Tarihi tören için ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'ne gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
31:56
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 27.08.2025 | 18:42
02:56
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı | Video 27.08.2025 | 15:06
00:34
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz adliyeye sevk edildi | Video 27.08.2025 | 12:20
02:02
01:02
İki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak'ta göreve başladı | Video 27.08.2025 | 10:58
03:40
Ücretsiz ders kitapları okullara ulaştı | Video 27.08.2025 | 10:36
00:46
00:52
04:05
Rus yüzücünün yarış başlamadan önceki görüntülerini ATV ortaya çıkarttı! 26.08.2025 | 19:32
03:31
Hilal Kaplan | Emine Erdoğan'dan vicdan diplomasisi 26.08.2025 | 16:27
09:34
Yavuz Donat | 26 Ağustos... Gece sabaha karşı 26.08.2025 | 16:25
04:49
Mahmut Övür | ‘Pis işler’ kronolojisi 26.08.2025 | 16:23
04:48
Bercan Tutar | Gazze tsunamisi Atlantik'i sarsıyor 26.08.2025 | 16:18
02:18
Memur maaş zammı için %11+7 teklifi değişmedi | Video 26.08.2025 | 15:52
00:17
Bakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris ile görüştü | Video 26.08.2025 | 16:10
30:01
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: "Kıyamete kadar burada olacağız" | Video 26.08.2025 | 12:09
02:11
MSB'den Büyük Taarruz'un 101. yılına özel videolu paylaşım | Video 26.08.2025 | 11:52
02:39
DEM Parti heyeti perşembe günü İmralı'ya gidecek | Video 26.08.2025 | 10:24
25:33
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 25.08.2025 | 19:46