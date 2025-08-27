Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Büyük gün 27 Ağustos” paylaşımıyla kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı. Paylaşımın ardından gözler 27 Ağustos’a çevrildi. Tarihi tören için ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'ne gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz" dedi.