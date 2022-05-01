Video Haber Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı | Video
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı | Video

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı | Video

01.05.2022 | 11:07

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Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle video mesaj yayınladı. Erdoğan, "Varsın birileri nefret söylemleri ile bayram sevincimize gölge düşürmeye çalışsın. Varsın birileri çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon peşinde koşsun. Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir video mesajı yayınladı. Ramazan Bayramı'nın başta Türkiye, İslam Alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Bir tarafta Ramazan'ı uğurlamış olmanı hüznü, diğer tarafta insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanı sevinci kalplerimizi dolduruyor. Rabbime millet olarak bizleri sağlık ve afiyet içinde bir ramazan bayramına daha kavuşturduğu için hamdediyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz, ezelden ebede giden kardeşliğimizi yenilediğimiz müstesna günlerdir. Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bu özel günler aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi için de önemli fırsatlardır. Bayram vesilesi ile annelerimiz, babalarımız, akrabalarımız yanında yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim. Bayram sevincini yaşarken aynı vatan toprağını paylaştığımız hastaları, muhtaçları, düşkünleri, yaşlıları, ülkemize sığınan mazlumları lütfen unutmayalım. Karşılığını Allah'tan bekleyerek rabbimizin bizlere verdiği nimetleri ihtiyaç sahipleri ile paylaşalım. Onlara yardım elimizi uzatalım. Varsın birileri kavgadan kargaşadan bahsetsin. Varsın birileri nefret söylemleri ile bayram sevincimize gölge düşürmeye çalışsın. Varsın birileri çevremizdeki ateşi ülkemize taşımak için provokasyon peşinde koşsun. Biz bu tuzaklara asla düşmeyecek, hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nın hangi kökene, inanca sahip olursa olsun 85 milyonun kucaklaştığı bir büyük kardeşlik şölenine dönüşmesini istediğini vurgulayan Erdoğan, "Bunu başardığımızda aramızdaki dostluk ve kardeşliği güçlendirdiğimizde Allah'ın izni ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Mevladan içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, ufkunu aydınlatmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Bayram nedeniyle yola çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunan Erdoğan, "Bayram dolayısıyla yola çıkacak sürücülerimizden hem kendilerinin, hem sevdiklerinin, hem başkalarının canlarını tehlikeye atacak adımlardan kaçınmalarını, trafik kurallarına harfiyen uymalarını bekliyorum. Güvenli bir yolculuk için bayramınız kemerli olsun diyoruz, pençe kilit harekatı başta olmak üzere bu bayram gününde vatanımızın bekası için sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Vatandaşlarımızla birlikte yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum" dedi.

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