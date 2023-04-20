Video Haber Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı | Video
Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı | Video

Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı | Video

20.04.2023 | 12:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Başkan Erdoğan, “Asrın felaketinin yaralarını devlet millet, el ele, omuz omuza vererek asrın dayanışmasıyla sarıyoruz” dedi.

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