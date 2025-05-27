Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: "Darbe anayasası utancından milleti kurtaracağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Yeni anayasa için 10 hukukçunun görevlendirildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Nasıl 15 Temmuz'da darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak, inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti kurtaracağız." ifadelerini kullandı.