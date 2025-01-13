Başkan Erdoğan'dan yeni evlenecek gençlere müjde: Faizsiz evlilik kredisi 81 ilde uygulanacak | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Aile kurumunun tehlike altında olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "LGBT'nin koç başı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikli hedefi ailedir. Kişisel tercih denilerek meşrulaştırılmak istenilen anomali faşizanlığa dönüşmüştür." ifadelerini kullandı. Erdoğan, yeni evlenecek olan gençlere de müjdeyi verdi, faizsiz evlilik kredisinin 81 ilde uygulanacağını söyledi.