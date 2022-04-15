Video Haber Başkan Murat Köse’den çarpıcı iddialar | Video
Başkan Murat Köse’den çarpıcı iddialar | Video

Başkan Murat Köse’den çarpıcı iddialar | Video

15.04.2022 | 23:28

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Ankara Büyükşehir Meclisi’nin Nisan ayı meclis toplantısı 5. Birleşiminde önemli açıklamalarda bulundu.

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