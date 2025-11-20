Video Haber Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlendi, simüle atışta tam isabet! | Video
Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlendi, simüle atışta tam isabet! | Video

Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlendi, simüle atışta tam isabet! | Video

20.11.2025 | 10:03

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gökyüzünde tarihi bir teste daha imza attı. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-16 savaş uçağının katıldığı testte, milli AESA Radar MURAD ile hedef F-16’ya kilitlenen KIZILELMA, milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, muharebe sahasındaki etkinliğini kanıtlayacak kritik virajlardan birini daha başarıyla döndü. Tekirdağ Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan milli insansız savaş uçağı, ortalama 15 bin feet irtifada 1 saat 45 dakika süren uçuşunda hem F-16'larla kol uçuşu icra etti hem de milli radar ve mühimmat entegrasyonunu doğruladı. Bu uçuşla Bayraktar KIZILELMA'nın testlerde gerçekleştirdiği toplam uçuş süresi 55 saati geçti.

30 MİLDEN KİLİT, SANAL VURUŞTA TAM İSABET!
Gerçekleştirilen 'Bayraktar KIZILELMA - GÖKDOĞAN Mühimmatı Bağlı Uçuş ve Murad AESA Radar Performans Testi'ne Türk Hava Kuvvetleri'ne ait iki adet F-16 savaş uçağı da katıldı. F-16'lardan biri Bayraktar KIZILELMA ile yakın kol uçuşu gerçekleştirerek platformun insanlı savaş uçaklarıyla uyumunu sergilerken, diğer F-16 ise senaryo gereği 'hedef uçak' görevini üstlendi. Test kapsamında Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA Radarı ile 30 mil mesafedeki hedef F-16'yı tespit etti ve radarı ile hedefe kilitlendi. Ardından kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE üretimi GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi üzerinden elektronik ortamda simüle atış gerçekleştirdi. Yapılan simülasyonda Bayraktar KIZILELMA, yüksek manevra kabiliyetine sahip F-16 hedefini sanal ortamda tam isabetle etkisiz hale getirerek hava-hava muharebesi için önemli bir adım attı.

VERİ BAĞI DOĞRULANDI
Testin en kritik aşamalarından biri de uçak, radar ve füze arasındaki haberleşme altyapısının denenmesi oldu. Bayraktar KIZILELMA, hedef F-16'ya kilitlendikten sonra MURAD AESA radardan aldığı anlık hedef, konum ve hız bilgilerini kanadında taşıdığı GÖKDOĞAN füzesine kesintisiz bir şekilde iletti. Bayraktar KIZILELMA ile mühimmat arasındaki bu veri bağının (Data Link) başarıyla doğrulanması, insansız savaş uçağının görüş ötesi hedefleri (BVR) etkisiz hale getirme kabiliyetinde önemli bir kilometre taşı oldu.

ÜÇ ÖNEMLİ TEST TEK UÇUŞTA
Tekirdağ semalarındaki bu tarihi uçuşta üç farklı ve zorlu test senaryosu eş zamanlı olarak başarıyla icra edildi. İnsanlı savaş uçaklarıyla ortak operasyon yeteneğinin sergilendiği F-16 kol uçuşuyla geleceğin hava muharebe konseptine ışık tutulurken, kanat altında taşınan GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi ile platformun aerodinamik ve aviyonik uyumu doğrulandı. Aynı uçuşta devreye alınan milli MURAD AESA radarının tespit, takip, kilitlenme ve veri aktarım yetenekleri de zorlu koşullarda kanıtlanmış oldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlendi, simüle atışta tam isabet! | Video 01:50
Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlendi, simüle atışta tam isabet! | Video 20.11.2025 | 10:03
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 11:15
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.11.2025 | 18:59
Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar 53:57
Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 19.11.2025 | 13:15
9 ilde 12 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı | Video 00:48
9 ilde 12 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı | Video 19.11.2025 | 08:29
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp’tan ilk rapor: İşte öncelikli bulgu 08:39
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan ilk rapor: İşte öncelikli bulgu 18.11.2025 | 18:34
Yok olan ailenin taksideki son görüntüleri ortaya çıktı... 03:52
Yok olan ailenin taksideki son görüntüleri ortaya çıktı... 18.11.2025 | 17:41
Başkan Erdoğan: Kökü dışarıda yaklaşımları reddediyoruz | Video 28:12
Başkan Erdoğan: "Kökü dışarıda yaklaşımları reddediyoruz" | Video 18.11.2025 | 16:06
SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom batarya atışı hedefi tam isabetle vurdu | Video 01:17
SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom batarya atışı hedefi tam isabetle vurdu | Video 18.11.2025 | 14:54
Emine Erdoğan, Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesine video mesaj gönderdi | Video 06:08
Emine Erdoğan, "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne video mesaj gönderdi | Video 18.11.2025 | 13:04
MHP Lideri Bahçeli: Gerekirse İmralı’ya ben giderim | Video 40:06
MHP Lideri Bahçeli: "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" | Video 18.11.2025 | 11:19
Bakan Yerlikaya: 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik | Video 00:33
Bakan Yerlikaya: "490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video 18.11.2025 | 08:28
Bakan Güler: Kara kutu yaklaşık 2 ay sonra biter! 01:56
Bakan Güler: Kara kutu yaklaşık 2 ay sonra biter! 17.11.2025 | 20:46
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 31:42
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 17.11.2025 | 19:47
Bursa’da iki katlı binada korkutan yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 02:16
Bursa'da iki katlı binada korkutan yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 17.11.2025 | 17:53
PKK Zap’tan çekildi | Video 02:46
PKK Zap'tan çekildi | Video 17.11.2025 | 11:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber’de 01:43:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'de 17.11.2025 | 07:46
Başsavcılık duyurdu! Bahis soruşturması genişleyebilir 01:29
Başsavcılık duyurdu! Bahis soruşturması genişleyebilir 16.11.2025 | 20:51
Gabar Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı | Video 04:27
Gabar Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri ağırladı | Video 16.11.2025 | 12:06
Çanakkale’de Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı gerçekleştirildi | Video 08:47
Çanakkale'de Yıldırım-2025 Seferberlik Tatbikatı gerçekleştirildi | Video 16.11.2025 | 11:27
Şebnem Bursalı’dan İzmir Büyükşehir’e sert uyarı: Atamer Mahallesi çöküyor! | Video 03:56
Şebnem Bursalı’dan İzmir Büyükşehir’e sert uyarı: "Atamer Mahallesi çöküyor!" | Video 16.11.2025 | 10:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY