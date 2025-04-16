Video Haber Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi | Video
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi | Video

Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül adliyeye sevk edildi | Video

16.04.2025 | 09:44

Beykoz Belediyesine yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Yardımcısı Fidan Gül, adliyeye sevk edildi.

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"İhaleye fesat karıştırma" suçundan dün sabah gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürülerek burada ifadesi alınmıştı. Polisteki ifade işlemleri tamamlanan Gül, bu sabah soruşturmanın yürütüldüğü Beykoz Adliyesine sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında Beykoz eski Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yetkili müdürler G.T. ile O.K., eski başkan danışmanı E.H.B. de dahil 27 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanmış ve tutuklanmışlardı.
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